Eni, via libera assemblea a bilancio e piano azionariato diffuso

Eni

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea degli azionisti dial bilancio 2023 che chiude con l'utile di 3,272 miliardi e all'attribuzione dello stesso utile di esercizio alla riserva disponibile. Inoltre alla distribuzione del dividendo annuale 2024 di 1 euro per azione.L'assemblea ha approvato il Piano di azionariato diffuso 2024-2026 , a favore della generalità dei dipendenti Eni conferendo al consiglio di amministrazione ogni potere necessario per l'attuazione del Piano stesso, anche attraverso soggetti a ciò delegati e l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a disporre fino a un massimo di 10,5 milioni di azioni proprie al servizio dell'attuazione del Piano.Inoltre l'assemblea ha approvato l'autorizzazione al consiglio di amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2025. Il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 328.000.000 azioni ordinarie per un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi di euro, di cui fino a massimo 321.600.000 azioni per finalità di remunerazione degli azionisti; fino a massimo 6.400.000 azioni per costituire la provvista azionaria a servizio del Piano di azionariato diffuso.