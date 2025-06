Ecosuntek, Assemblea approva bilancio 2024 e annuncia frazionamento azionario 1:10

Ecosuntek

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria e straordinaria di, società attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il, che registrapere unpari aContestualmente, l’assemblea ha nominato ilper il triennio 2025-2027, riconfermando Vittorio Rondelli come presidente, e ha dato il via libera al conferimento dell’incarico di revisione a BDO Italia. Approvata anche una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, fino a un massimo di 500mila euro, per un periodo di 18 mesi.In sede straordinaria, è stato deliberato un(stock split) nel rapporto di 1 a 10, con l’obiettivo di incrementare ladel titolo. Le 1.713.359 azioni esistenti saranno sostituite da 17.133.590 nuove azioni ordinarie, senza variazioni del capitale sociale. Un nuovo codice ISIN sarà comunicato al mercato nei prossimi giorni.