Il comparto chimico italiano in forte ribasso (-2,72%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

Ftse SmallCap

Aquafil

(Teleborsa) - L'continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dalIlha chiuso a quota 34.473,3, in contrazione di 965,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso in tono cautamente positivo a 1.558, dopo aver avviato la seduta a 1.556.Tra i titoli adel comparto chimico, composto ribasso per, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.Tra le azioni del, ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 7,29%.