UnipolSai, ok CdA a emissione bond Tier2

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato l’emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale subordinato Tier 2 in forma dematerializzata, in euro, a tasso fisso, per un, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione degli investitori statunitensi) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.Il board ha altresì conferito mandato all’Amministratore Delegato, affinché, qualora ravvisi l’idoneità delle condizioni di mercato, dia concreta attuazione all’Emissione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazionedell’ammontare, della data dell’Emissione, del prezzo di Emissione e del tasso fisso definitivo alle migliori condizioni di mercato.BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e Mediobanca saranno i joint lead manager dell’Emissione.