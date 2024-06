UnipolSai, Fabio Cerchiai si dimette da vice presidente

UnipolSai

BPER Banca,

(Teleborsa) -comunica che, in data odierna, Fabio Cerchiai ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Presidente e Amministratore della Società, con decorrenza in pari data.Dette dimissioni sono conseguenti alla nomina, avvenuta lo scorso 19 aprile, del signor Cerchiai quale Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione dicarica che ha determinato una situazione di incompatibilità ai fini della normativa cosiddetta, “interlocking”.Il signor Cerchiai – Amministratore non esecutivo e non indipendente, né facente parte di alcun comitato – era stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2022, nell’ambito dell’unica lista presentata dal socio di maggioranza Unipol Gruppo.In occasione della prossima riunione consiliare, l’organo amministrativo assumerà le opportune deliberazioni in ordine alla composizione dell’organo amministrativo della Società.