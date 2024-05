USA, indice NAHB su sentiment mercato immobiliare peggiora a maggio

(Teleborsa) - Risulta in peggioramento la, sintetizzata dall'. A maggio 2024 il dato si è attestato a, rispetto ai 51 punti del mese precedente ed attesi dal consensus. Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali cala di 6 punti a quota 51, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi cala di 9 punti a 51 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è sceso di 4 punti a quota 30.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Il mercato ha rallentato da quando i tassi ipotecari sono aumentati e questo ha spinto molti potenziali acquirenti a restare in disparte", ha affermato il presidente della NAHB Carl Harris."La mancanza di progressi nella riduzione dell’inflazione ha spinto i tassi di interesse a lungo termine più in alto nel primo trimestre e questo sta agendo come un freno al sentiment dei costruttori", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB.