USA, deficit commerciale maggio peggiora a 75,1 miliardi

(Teleborsa) - Cresce il deficit commerciale americano. Nel mese di maggio, laha mostrato un disavanzo di 75,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 74,5 miliardi di dollari di aprile (dato rivisto da -74,6 miliardi).Il dato, comunicato daldel Dipartimento del Commercio americano, risulta tuttavia migliore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo in peggioramento fino a 76,3 miliardi di dollari.Lesono calate a 261,7 miliardi (-0,7%), mentre lesono scese a 336,7 miliardi di dollari (-0,3%).