Tod's: Barclays taglia stime, cita debolezza consumi in Cina

Tod's

FTSE Italia All-Share

azienda di calzature di lusso

indice azionario italiano

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,23%.Gli analisti di Barclays hanno, dopo che l'azienda di calzature di lusso ha rilasciato i dati sulle vendite del primo trimestre, segnalando la debolezza di consumi in Cina. Le previsioni sulle vendite e sull'EBIT, per l'anno fiscale 2024, sono state ridotte dagli esperti del 2% circa. Confermato il target price sul titolo a 43 euro che "riflette il prezzo dell'offerta pubblica" e il giudizio "equal weight".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 42,73 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 42,93. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 42,63.