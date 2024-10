Stellantis, Moody's taglia outlook a Negativo. Cita grave "cash burn"

Moody's

Stellantis

(Teleborsa) -ha confermato il rating Baa1 di, colosso italo-francese dell'automotive. L'è statoLa modifica dell'outlook bilancia ladel 2024 a seguito del recente profit warning del management con l'aspettativa che le prestazioni operative rimbalzeranno l'anno prossimo. L'adeguamento delle guidance per l'esercizio 2024 è guidato dalla decisione del management di accelerare le misure di bonifica delle scorte negli Stati Uniti, ma anche dalla debolezza in altre regioni, tra cui l'Europa.L'azione di rating odierna è ulteriormente supportata dalladi Stellantis che fornisce un, fino a quando il trend delle prestazioni operative e il free cash flow non miglioreranno l'anno prossimo.