Nvidia in denaro in attesa della trimestrale

(Teleborsa) - Prosegue gli scambi in buon rialzo, che si muove con un guadagno dello 0,94%al Nasdaq, in attesa dei risultati trimestrali. Il mercato attende numeri largamente positivi che giustifichino l'enorme rivalutazione del titolo. Stando alle attese prevalenti, Nvidia dovrebbe annunciare un forte aumento degli utili e ricavi più che triplicati a 24,8 miliardi di dollari dai 7,2 miliardi dello scorso anno. L'EPS è atteso a 5,57 USD rispetto a 1,09 USD dello scorso anno.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,22%, rispetto a +0,48% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 878 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 858,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 897,5.