Mercati asiatici deboli, pesano i timori sui dazi Usa

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,28%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario,perde lo 0,76%.In generale, mercati asiatici deboli a causa delle preoccupazioni generate dai nuoviimposti dagli: nonostante il rinvio di quelli annunciati per l'Ue, il presidente Trump non ha fatto alcun riferimento a quelli minacciati sulle importazioni dinegli Usa, silenzio che ha alimentato i timori di diverse aziende tecnologiche asiatiche. Preoccupano gli investitori giapponesi anche le parole del governatore della Banca del Giappone,, che ha segnalato la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.Nel settore tech focus anche sui risultati di, attesi per domani.Consolida i livelli della vigilia(-0,21%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,5%.In ribasso(-0,91%); in moderato rialzo(+0,43%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,47%, mentre il rendimento per ilè pari 1,7%.