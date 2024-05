Eurozona, cresce surplus partite correnti a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 35,8 miliardi di euro, in aumento rispetto all'attivo di 28,9 miliardi di euro di febbraio (rivisto da un preliminare di 29,5 miliardi). Le stime degli analisti erano per un avanzo di 30,2 miliardi.Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 44,5 miliardi dai 31,1 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 5 miliardi, quella dei beni di 33 miliardi e la partita primaria dei redditi riporta di 9 miliard1, mentre quella secondaria ha evidenziato un deficit di 11 miliardi.