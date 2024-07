Eurozona, saldo commerciale maggio in calo a 13,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Ilmostravano un surplus di 13,9 miliardi di euro neglicon il resto del mondo nel2024, rispetto a un deficit di 0,4 miliardi di euro nel maggio 2023, secondo quanto reso noto da Eurostat. Le attese degli analisti erano per 18 miliardi di euro.Ledi beni dell'area euro verso il resto del mondo nel maggio 2024 sono state pari a 241,5 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto a maggio 2023 (242,7 miliardi di euro). Ledal resto del mondo si sono attestate a 227,6 miliardi di euro, in calo del 6,4% rispetto a maggio 2023 (243,2 miliardi di euro).A maggio 2024, l'avanzo dell'area euro è leggermente diminuito da 14,2 miliardi di euro a 13,9 miliardi di euro (-0,3 miliardi di euro rispetto ad aprile 2024). Ciò è dovuto alla diminuzione del surplus di(-1,7 miliardi di euro) e di(-1,3 miliardi di euro) parzialmente compensato dall'aumento degli altri manufatti (+2,6 miliardi di euro).Nel, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 84,9 miliardi di euro, rispetto ai -21,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2023. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono aumentate a 1.194,5 miliardi di euro (un aumento dello 0,5% rispetto a gennaio-maggio 2023), e le importazioni sono scese a 1.109,7 miliardi di euro (in calo dell'8,3% rispetto a gennaio-maggio 2023).Ilè sceso a 1.090,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2024, in calo del 5,2% rispetto a gennaio-maggio 2023.Nel maggio 2024 ilha mostrato un surplus di 9,7 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo, rispetto a un deficit di 2,6 miliardi di euro nel maggio 2023. Le esportazioni extra-UE di beni a maggio 2024 sono state pari a 216,3 miliardi di euro, in calo dello 0,6% rispetto a maggio 2023 (217,6 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 206,5 miliardi di euro, in calo del 6,2% rispetto a maggio 2023 (220,2 miliardi di euro).