Innovatec presenta l'’Osservatorio sulla Clean Technology

Innovatec,

(Teleborsa) -assieme alla società collegata Circularity, ha presentato i risultati della, finalizzato alo stato attuale della, dell’efficientamento energetico e dell’economia circolare, a monitorarerealizzati ma anche le aspettative per il futuroe le barriere che le imprese si trovano ad affrontare nella gestione della transizione energetica ed ecologica., effettuata da Eumetra per conto di Innovatec e Circularity,(dai 10 ai 250 dipendenti)(oltre 250 dipendenti), attraverso una rilevazione statistica presso un campione rappresentativo delle piccole e medie imprese italiane per area geografica e settore di attività."Questa terza edizione dell’Osservatorio sulla Clean Technology nelle aziende italiane ci restituisce una fotografia molto nitida, sicuramente incoraggiante ma indicativa dei cambiamenti in atto. Gli imprenditori e le imprese italiane sono passati dalle intenzioni alle azioni, la stragrande maggioranza ha fatto investimenti green e si aspetta di doverli incrementare nel prossimo futuro", spiega, Presidente di Innovatec, aggiungendo "le imprese hanno avviato un percorso di rafforzamento in cui l’efficienza energetica si conferma il primo investimento green e che vede l’economia circolare diventare sempre più centrale. Un percorso virtuoso per cui le aziende hanno bisogno di essere supportate, perché sono ancora troppe quelle frenate da costi per la riconversione sostenibile considerati troppo elevati o alla mancanza di competenze".dell'indagine evidenziano cheitaliane ha effettuatoil 54% delle aziende per la riduzione dei rifiuti, il 62% per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione, il 26% per l’economia circolare - ed il 73% delle imprese ritiene che gli investimenti in sostenibilità energetica e ambientale possano generare un vantaggio economico,(e il 61% delle grandi imprese)sui temi della sostenibilitàdelle imprese la riconversione sostenibile richiede un. Ad oggi solo il 5% di chi ha investito in sostenibilità ha ottenuto i fondi del PNRR.