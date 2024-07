Innovatec, nuovo impianto di trattamento e recupero di materia

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che Haiki+ subholding della business unit Ambiente ed Economia Circorlare, ha sottoscritto, tramite la controllata Haiki Recycling una lei riservato in Isacco per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di materia.L’Operazione, il cuisottoscritto e versato integralmente risulta pari a Euro 217 mila e` volta a fornire le risorse finanziarie, tecniche e operative affinche´ Isacco, sotto il controllo di Haiki Recycling possa pienamente sviluppare la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, selezione e recupero di materia prima seconda, gia` autorizzato dalla Provincia di Cremona con una capacita`, a pieno regime pari a circa 80.000 ton/anno.Isacco e` una societa`, gia` titolare alla data odierna di un impianto di trattemento e riciclo di scarti e rifiuti provenienti dal circuito industriale ed urbano con una capacita` di 14.000 ton/anno sito nella provincia di Cremona.(dagli attuali 3.000 mq) e sara` completato in due fasi successive entro i prossimi 24 mesi. Il Nuovo Impianto rappresenta un investimento strategico che permettera` ad Haiki+ di aumentare ulteriormente la propria capacita` di trattamento e recupero di materiali derivanti da un’ampia gamma tipologica di rifiuti autorizzati, che includono, tra gli altri, metalli, plastiche, RAEE e tessuti, settori in cui Haiki+ e` gia` presente.La parte di impiantistica in corso di realizzazione utilizzera` le migliori tecnologie esistenti per il trattamento fisico e meccanico dei rifiuti per la loro separazione e successiva valorizzazione come materia prima seconda (End of Waste gia` sancito per metalli ferrosi, alluminio e carta): a fronte delle varieta` e quantita` autorizzate sui singoli codici di rifiuto gestistibile, l’impiantistica potra` essere tarata al meglio per rispondere alle reali esigenze di recupero dei flussi di materiali conferiti.Inoltre il Nuovo Impianto sara` collocato strategicamente in una zona baricentrica tra Cremona, Brescia, Mantova e Piacenza, risultando un punto di servizio di trattamento e recupero ottimale per tutte e quattro le province e potendosi raccordare con altre realta` del Gruppo gia` presenti in Lombardia e Veneto. Infine il Nuovo Impianto avra` un impatto positivo e significativo sull'ambiente, contribuendo alla riduzione dei rifiuti destinati alle discariche e promuovendo il recupero di materiali adeguati per il riutilizzo nei processi produttivi."Questa operazione rappresenta un", ha dichiarato“Siamo entusiasti di supportare Isacco nella realizzazione del nuovo impianto, che ci consentira` di aumentare significativamente la capacita` di trattamento e recupero di materiali, contribuendo cosi` a un’economia sempre piu` circolare e sostenibile"."L'acquisizione di una quota di maggioranza in Isacco non solo ci permette di espandere ulteriormente la nostra presenza in una nuova area geografica, ma anche dinel nostro portafoglio a favore dell'ambiente", ha commentato“Entrambi questi elementi sono chiave della nostra strategia, che punta a ottimizzare l'efficienza operativa e a minimizzare l'impatto ambientale".Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale al nominale, Haiki Recycling deterra` il 70% del capitale sociale di Isacco, attualmente detenuta dalle socie Maria Zanetti, Alessandra e Manuela Brocchieri, le quali deterranno - post Operazione - rispettivamente il 6,16%, l’11,92% e l’11,92% del capitale sociale della societa`."Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo Haiki+” ha affermato Alessandra Brocchieri, rappresentante delle socie di Isacco “Questa partnership rappresenta un’opportunita` unica per Isacco di crescere e migliorare le nostre capacita` operative e tecnologiche. Con il supporto di Haiki+, siamo fiduciosi di poter espandere il nostro impatto positivo sull'ambiente e servire meglio la nostra comunita`".