Eni all’ADI Design Museum di Milano con l’installazione "Il cane a sei zampe"

(Teleborsa) -in occasione della, inaugura oggi la mostra "", in esposizione dalall’Eni, da sempre vicina al mondo dell’arte e della cultura, raccontaattraverso un’istallazione ispirata a una delle prime e più iconiche stazioni Agip, in partnership con l’ADI Design Museum, la più autorevole voce del design italiano. Attraverso, una narrazione fatta diEni illustra la propria identità, in continua evoluzione, dal 1953 fino ad arrivare ai giorni nostri, con l’avvio di un percorso di rebranding, intrapreso a partire dal 2022, che ha coinvolto per prime le società Plenitude, Versalis, Enilive, oggi anche il marchio Eni si presenta in un modo nuovo; una composizione grafica diversa che dichiara l’evoluzione dell’approccio all’energia verso servizi e prodotti differenti ma tra loro complementari.Questa fase di evoluzione e la collaborazione con ADI Design Museum, rappresentano per "il cane a sei zampe": partendo dal primo successo iconografico del disegno di Broggini, si raccontano le campagne pubblicitarie che cercano, nelle avanguardie, nuove vie di composizione dei messaggi ma anche il primo rebranding del 1972 in occasione della trasformazione di Eni in Società per Azioni. La comunicazione visiva sperimenta nel tempo tecniche sempre nuove e coinvolge artisti e autori capaci di interpretare e anticipare le tendenze del linguaggio pubblicitario. Il marchio, così, da segno visivo diventa simbolo identitario di Eni fino ad arrivare allasintesi visiva di una strategia in evoluzione.Eni per la prima volta èche diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale attraverso l’esposizione della collezione permanente del premio Compasso d’Oro – memoria storica del design italiano dal 1954 ad oggi – e la produzione di mostre tematiche con focus sul design contemporaneo, esposte anche all’estero durante tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. Un museo dinamico – il più grande d’Europa dedicato al design – un centro culturale all'insegna della contemporaneità e della ricerca, che mira a svolgere un ruolo attivo all'interno della rete museale globale. Un luogo capace anche di uscire dai confini tradizionali dei luoghi deputati alla cultura ein tutte le sue manifestazioni, stabilendo contatti tra il mondo del design e quello delle imprese, della moda, dell'architettura, della scienza, della tecnologia.