MIMIT, bonus colonnine al via lunedì 8 luglio

(Teleborsa) - Io MIMIT ha confermato che prenderà il via, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni. L’incentivo è promosso dalMinistero delle Imprese e del Made in Italy ed è gestito daLafinanziaria è di, che potrà essere richiesto attraverso una, riguarda gli acquisti e leda persone fisiche residenti in Italia e da condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato. E' parie installazione delle infrastrutture per la ricarica (ad esempio colonnine o wall box).del contributo è die diin caso di installazione sulle parti comuni degli