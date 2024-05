Saes Getters, Consob approva documenti OPA promossa da S.G.G. Holding

SAES Getters

(Teleborsa) -informa che larelativo all’OPA volontaria totalitariain circolazione, dedotte 5.053.486 Azioni detenute da SGGH. L'offerta è finalizzata adsu Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan.Ilsarà pubblicato il giornoe messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale, il sito internet e l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Intermonte SIM. Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell’Emittente, comprensivo del parere degli amministratori indipendenti.all’OPA concordato con Borsa Italiana avràalle ore 8:30 (ora italiana) del giornoalle ore 17:30 (ora italiana) del giorno, estremi inclusi, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile.Il, pari aportata in adesione all’OPA ed acquistata dall’Offerente, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione.Qualora ne ricorrano i presupposti, ildi borsa aperta nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 luglio 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione. In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia il giorno 12 luglio 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione.