Go Internet, ultimo giorno OPA Bid-Go

GO Internet

(Teleborsa) -promossa da Bid-Go, controllata in via indiretta da Tessellis,, venerdì 12 luglio 2024, con Data di pagamento fissata al 19 luglio 2024.Lo conferma Go Internet, indicando che l’Offerente non procederà ad ulteriori proroghe del Periodo di Adesione, né ad alcuna modifica degli altri termini dell’Offerta.Pertanto, il 12 luglio 2024 costituirà l’ultimo giorno in cui sarà possibile aderire all’Offerta promossa dall’Offerente al prezzo unitario di Euro 0,81 per Azione.