Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+2,53%), andamento rialzista per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Digital Value

Technoprobe

Sesa

bassa capitalizzazione

Seco

Cy4Gate

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 3 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,53%, dopo un inizio di giornata a 143.408,7.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,11% sui valori precedenti.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,56%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,22%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, bene, con un rialzo dell'1,77%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.