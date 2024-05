BCE, de Guindos: approccio prudente, riduzione di 25 punti base a giugno

(Teleborsa) - "Siamo stati molto trasparenti riguardo alla decisione presa nella riunione di giugno. E stiamo adottando un approccio prudente, il che deporrebbe a favore di una". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Oberosterreichische NachrichtenA una domanda su quanti tagli dei tassi possiamo aspettarci entro la fine del 2024 e dove saranno i tassi di interesse l'anno prossimo, ha replicato: "C'è un. Non abbiamo preso alcuna decisione sul numero di tagli dei tassi di interesse o sulla loro entità. Vedremo come si evolveranno i dati economici".Quando gli è stato chiesto della possibilità che i tassi di interesse vengano nuovamente aumentati nei prossimi mesi, ha detto: "Questo non è il nostro scenario di base. Dipende da come si sviluppa. Riteniamo che oscillerà nel breve termine e. Ma ci sono alcuni rischi: come si stanno evolvendo i salari, cosa sta succedendo alla produttività, ai costi unitari del lavoro e margini di profitto in calo, per citare i fattori principali. A ciò si aggiungono rischi e incertezze geopolitiche: la guerra della Russia in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, possibili tensioni nel sud-est asiatico. Dobbiamo rimanere molto cauti. Nulla è predeterminato per quanto riguarda i tagli o le modifiche dei tassi di interesse".