Banco Desio, invariati i requisiti di capitale richiesti dopo revisione SREP

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Banca d'Italia ha comunicato ale alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (), mantenendoper il Gruppo "CRR" Brianza Unione a livello consolidato nel seguito riportati:Coefficiente di capitale primario di classe 1 () pari al 7,60%, composto da una misura vincolante del 5,10% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60% a fronte dei requisiti SREP) e, per la parte restante, dalla componente di riserva di conservazione del capitale;Coefficiente di capitale di classe 1 () pari al 9,30%, composto da una misura vincolante del 6,80% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,80% a fronte dei requisiti SREP) e, per la parte restante, dalla componente di riserva di conservazione del capitale;Coefficiente di capitale totale () pari al 11,50%, composto da una misura vincolante del 9% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1% a fronte dei requisiti SREP) e, per la parte restante, dalla componente di riserva di conservazione del capitale