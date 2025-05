Listini europei in rosso. Milano la peggiore con stacco cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sul listino milanese pesa lo stacco della cedola da parte di 74 società quotate, di cui 24 incluse nel FTSE MIB, l'indice delle blue chips che sconta un effetto negativo dell'1,77%.Più in generale l'attenzione degli analisti sarà concentrata sulla reazione di Wall Street dopo che venerdì Moody's ha declassato la valutazione sugli Stati Uniti togliendo la tripla A.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,63%. L', in aumento (+0,92%), raggiunge 3.230,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,50%.Sale lo, attestandosi a +99 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,56%.piatta, che tiene la parità, pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,37%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,35% sul, spezzando la catena positiva di sette consecutivi rialzi, iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 42.520 punti, ritracciando dell'1,32%.di Milano, troviamo(+5,27%),(+4,53%),(+3,92%) e(+2,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,83%),(+2,70%),(+2,17%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,33%.