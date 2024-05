Piazza Affari, i dividendi del 27 maggio 2024

Cairo Communication

(Teleborsa) - il 27 maggio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004329733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005426215Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,02 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005176406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,23 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005521247Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,224 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005508574Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005221517Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: CH1118852594Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,015 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0004587470Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,0075 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005337958Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0001042610Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,54 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005495673Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 15 EURData di pagamento: 29/05/2024ISIN: IT0005469264Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 29/05/2024