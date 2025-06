IDNTT ottimizza le aziende acquisite: liquidazione volontaria di Cantiere

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, sta attuando una, in linea con il Piano Industriale 2025-2027.A seguito dell'accordo di acquisizione del 100% di Take sottoscritto il 17 ottobre 2024 e alla relativa attività di integrazione industriale avviata unificando processi e tecnologie, inclusa la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale per l'automazione della gestione e produzione di contenuti, sono stateal fine di creare da subito extra-valore per gli azionisti.Tra queste, è stata, agenzia di relazioni pubbliche e media relations controllata al 60% da Take, e l'integrazione delle competenze di quest'ultima all'interno di una Business Unit dedicata in Take, contribuendo con questa scelta ad un taglio di costi generali sui 12 mesi di circa 100 mila euro.