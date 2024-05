Abercrombie & Fitch festeggia la trimestrale, titolo in rally

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 18,20%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale annunciata dalla società. Abercrombie & Fitch ha registrato il primo trimestre migliore della sua storia, riportando un utile per azione di 2,14 dollari contro attese per 1,74 dollari. Superiori alle aspettative anche i ricavi pari a 1,02 miliardi rispetto ai 963,3 milioni stimati dal consensus.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 188,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 163,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 213,8.