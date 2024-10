Italgas, Fitch conferma "BBB+" dopo acquisizione di 2i Rete Gas

Italgas

(Teleborsa) - Fitch Ratings hadi, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, a "" con outlook "Stabile".La conferma segue l'accordo raggiunto per l'e riflette il miglioramento del profilo di rischio aziendale dell'entità combinata, expected funds from operations (FFO) net leverage in linea con il rating attuale (anche grazie all'aumento di capitale previsto) e gli impegni assunti dal management nel deleveraging. Ciò è combinato con un track record positivo di acquisizioni di esecuzione e miglioramento della redditività operativa.Le prospettive sono stabili, nonostante l'aspettativa che il/(regulatory asset base (RAB)+ associates) rimarrà al di fuori della sensibilità negativa "BBB+" per diversi anni, non lasciando spazio alla sotto-performance della traiettoria di deleveraging. Quest'ultimo dipende anche dalparziale delle attività acquisite per motivi antitrust, che Fitch ritiene probabili.