Best Buy, vendite comparabili calano più delle attese nel primo trimestre

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato il 4 maggio 2024) condi 8,85 miliardi di dollari (vs 9,47 un anno fa), undi 246 milioni di dollari (vs 244 un anno fa) eddi 1,20 dollari (vs 1,15). Best Buy ha riportato un calo del 6,1% nelle, mentre gli analisti in media si aspettavano un calo del 4,94% (secondo i dati LSEG)."Oggi riportiamo una- ha affermatodi Best Buy - Attraverso una forte esecuzione, abbiamo continuato a gestire la nostra redditività preparandoci allo stesso tempo per la crescita futura. Abbiamo fatto progressi rispetto alle nostre priorità per l'anno fiscale 2025, ampliato la nostra base di iscritti a pagamento e migliorato l'esperienza dei nostri clienti"."Ilha continuato a creare unper la nostra categoria durante il trimestre e le nostre vendite sono state leggermente inferiori alle nostre aspettative - ha aggiunto - Continueremo a navigare nell'ambiente rimanendo concentrati ed energici sul nostro scopo di arricchire la vita attraverso la tecnologia. Ci aspettano nuove entusiasmanti innovazioni e intendiamo rafforzare la nostra posizione in categorie chiave come informatica, home theater e grandi elettrodomestici attraverso le nostre esperienze differenziate, spese di marketing mirate e prezzi competitivi".Le indicazioni di Best Buy per l'sono le seguenti: fatturato compreso tra 41,3 e 42,6 miliardi di dollari, vendite comparabili da -3,0% a 0,0%, EPS2 rettificato compreso tra 5,75 e 6,20 dollari.