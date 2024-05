Cinesi di Silk Road lasciano Pirelli: ceduta quota 9%

Pirelli

(Teleborsa) - Collocamento lampo per la quota dei cinesi di Silk Road Fund inIl fondo cinese, che detiene il 9% circa di Pirelli, tramite Pfqy, ha venduto l'intera sua quota nel gruppo italiano, attraverso una procedura di collocamento accelerato.La quota, circa 90,2 milioni di azioni, secondo fonti finanziarie, è valutata tra 520 e 570 milioni. intorno a 5,69 euro per azione (con uno sconto di circa l'8% sul prezzo di Borsa).I book si sarebbero chiusi in poche ore, con una domanda molto superiore all’offerta spingendo così al rialzo il prezzo che, nell’ultima guidance al mercato si attestava a 5,76 euro.Il collocamento è coordinato da JP Morgan, con BofA Securities e Hsbc come joint bookrunner.Si attende ora l'ufficializzazione del prezzo insieme ai dati dell'operazione.