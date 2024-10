Brembo completa cessione quota 5,58% in Pirelli

Brembo

Pirelli

(Teleborsa) -ha completato con successo la cessione dell’intera partecipazione in azioni ordinarie diattraverso laLo comunica la stessa Brembo, con una nota, aggiungendo di aver cedutoordinarie detenute in Pirelli, corrispondenti a circa ilsociale della Società alla data di oggi, 2 ottobre 2024, alIl corrispettivo complessivo è stato pari a Euro 282,9 milioni.Il regolamento dell’operazione è previsto in data 4 ottobre 2024.