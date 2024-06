Alkemy, Retex lancia OPA a 12 euro per azione

Alkemy

(Teleborsa) - Retex, società controllata da FSI SGR ed attiva nel settore della trasformazione digitale nel mondo dei brand e del retail, lancia un'offerta pubblica di acquisto ( OPA ) volontaria finalizzata ad acquisireper un corrispettivo pari a 12 euro per azione.L'offerta, spiega una nota, è finalizzata ad acquisire 5.685.460 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Alkemy per poi effettuare ilIl corrispettivo di 12 euro per azione incorpora undelle azioni Alkemy alla data del 31 maggio 2024, ultimo giorno di borsa aperta prima della comunicazione dell'OPA.L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte di tutti i titolari delle azioni sarà pari a euro Euro 68.225.520,00.Retex e Duccio Vitali, consigliere delegato di Alkemy, hanno sottoscritto un accordo secondo cui Duccio Vitale si è impegnato a portare in adesione all'offerta 625.616 azioni pari all'11% del capitale sociale.