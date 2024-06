Antitrust, utility manager: bene moral suasion su aziende energetiche

(Teleborsa) - Bene per l’associazione degli utility managerla moral suasion dell’Antitrust sulle alle. “Da tempo siamo impegnati in percorsi che aumentino l'affidabilità delle aziende del settore, consapevoli che spesso le sanzioni non sortiscono alcun effetto concreto – spiega il presidente Assium,- Anzi, queste multe possono a volte generare l’effetto opposto, con comportamenti sempre più scorretti, poiché le sanzioni delle autorità hanno limitazioni sia temporali che sull'importo. Per tale motivo Assium condivide questo diverso approccio dell’Antitrust finalizzato a fare attività di moral suasion verso quelle aziende che, per vari motivi, spesso consapevolmente ma in molti casi anche inconsapevolmente, adottano comportamenti negativi”.“Accogliamo quindi con favore l'intervento dell'Antitrust e sosteniamo la necessità che tutte le aziende energetiche si dotino di percorsi diche aumentino il livello didi ciò che comunicano e, soprattutto, dei prodotti che vengono immessi sul mercato” – conclude Bevilacqua.