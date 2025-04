Sovranità digitale, Rufini (Olidata): "Puntiamo su eccellenze italiane e giovani"

Olidata

(Teleborsa) - "Se vogliamo, sia come sistema Paese Italia che come continente europeo, dobbiamo partire da un semplice punto, quello della. Dobbiamo avere delle spalle forti, aziende e istituzioni, per essere protagonisti". E' questo il commento di, gruppo italiano all’avanguardia in ambito IT, alla prima giornata dell’, il principale evento dedicato alla cybersecurity con ospiti di fama nazionale e internazionale."Non dobbiamo inventarci nulla, semplicemente consolidare quelle che sono le, - ha sottolineato il manager - tornando a produrre tecnologia in Italia. In questo i, sono al centro del nostro progetto, mettiamo la nostra esperienza al loro servizio per aiutarli a tirar fuori tutte le loro potenzialità".