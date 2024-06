Enilive Iberia amplia la rete di stazioni di servizio in Spagna

Gruppo Eni

(Teleborsa) -, filiale di Enilive () nella penisola iberica, annuncia il, società che opera nel settore delleL'operazione, che ha ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti, riguarda. Le nuove stazioni di servizio entreranno a far parte dellache, al termine dell’operazione, conterà in totale. Con questa acquisizione Enilive Iberia migliora la sua competitività sul territorio e allarga la presenza anche a province in cui finora non era presente.In linea con la strategia di sviluppo delladi Enilive, la tradizionale offerta di carburanti e lubrificanti sarà affiancata daicome HVOlution,di cui Eni è il secondo produttore europeo e dalla r, Società controllata da Eni. Inoltre, la rete Enilive Iberia consentirà ai clienti di accedere ad: ristorazione, minimarket e alla carta carburante professionale Multicard Routex. Nel campo della ristorazione, Enilive Iberia ha aperto i primi Eni Café, un format che conta più di 1200 punti vendita in Europa., presidente e amministratore delegato di Enilive Iberia, ha dichiarato che "con questa acquisizione, che arriva tre anni dopo il nostro ritorno nel retail in Spagna, Enilive Iberia conferma gli obiettivi di sviluppo e diventa un attore importante nella transizione energetica della penisola iberica".L’acquisizione di Atenoil conferma il, che prevede l’espansione della rete di stazioni di servizio Enilive diin aree strategiche in Italia e all’estero.