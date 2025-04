Trenitalia (Gruppo FS): "Ampliato il progetto di video-interpretariato lis in 23 stazioni italiane"

(Teleborsa) -ha esteso il progetto di accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde. L'iniziativa sperimentale e gratuita di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), già disponibile in 6 stazioni italiane, – fa sapere FS in una nota – è stata ampliata ad ulteriori 17 stazioni, per un totale di 23 presidi su tutto il territorio nazionale.Il, nato nel 2024 con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio e semplificare la comunicazione della clientela sorda segnante, una comunità composta nella sua totalità da oltre 40mila persone e diffusa su tutto il territorio nazionale, è disponibile nelle principali stazioni d'Italia – Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale e Roma Termini – e, da aprile 2025, nelle stazioni di: Pescara, Lamezia Terme, Venezia Santa Lucia, Potenza, Trieste, Ancona, Termoli, Torino Porta Nuova, Bari Centrale, Cagliari, Palermo, Trento, Foligno, Aosta, Roma San Pietro, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Il servizio è stato implementato nelleanche per fornire maggiore assistenza a coloro che visitano la Capitale in occasione del Giubileo.Grazie a questa iniziativa, le persone sorde segnanti possono attivare, in meno di un minuto, unche consente loro di comunicare senza difficoltà con il personale di Trenitalia per richieste di assistenza, informazioni sui servizi e ulteriori eventuali necessità legate al viaggio. Il servizio è fruibile tramite Tablet di Trenitalia o tramite QR Code inquadrabile dal dispositivo del Cliente ed è presente presso le biglietterie, nei desk di vendita e assistenza di Trenitalia e presso i FRECCIALounge tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 18 (inclusi festivi).Il progetto, nel suoha ottenuto un alto tasso di gradimento: il 100% dei clienti sordi che hanno utilizzato il servizio ha espresso una soddisfazione elevata, un risultato ottenuto grazie ai ridotti tempi di attesa e agli elevati standard di qualità offerti.Inoltre, per garantire un utilizzo efficace del servizio e standard di accessibilità elevati, il, oltre 650 persone provenienti dai business Alta Velocità, Intercity e Regionale, è stato formato – ed è in formazione – per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti sordi.Tale progetto di accessibilità si inserisce in unvolto a rendere i propri servizi più inclusivi e rispondenti alle esigenze di una clientela diversificata, rendendo sempre più concreto il proprio impegno nei confronti di tutte le persone, dentro e fuori l'azienda. In questa ottica, infatti, all'interno della Direzione Pianificazione Industriale di Trenitalia, è stata costituita lo scorso dicembre la nuova struttura "Accessibility Management" con lo scopo di migliorare l'accessibilità dei servizi, anche grazie ad un continuo confronto con stakeholder e associazioni sul tema della disabilità, in coordinamento con il Gruppo FS.