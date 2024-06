Euronext completa l'acquisizione di Global Rate Set Systems

(Teleborsa) -, infrastruttura di mercato paneuropea, ha completato l'acquisizione del 75% del capitale sociale di Global Rate Set Systems (GRSS), fornitore leader di servizi agli amministratori di benchmark.Nel 2023 GRSS ha generato ricavi per 14,9 milioni di dollari neozelandesi (8,6 milioni di euro).L'acquisizione della società da parte di Euronext, si legge in una nota, amplia e potenzia la sua attività nel settore degli indici, posizionando il gruppo come leader nel calcolo e nell'amministrazione degli indici Interbank Offered Rate (Ibor).Questa acquisizione contribuisce alla crescita dei "ricavi fissi e su abbonamento di Euronext. L'acquisizione non ha un impatto significativo sull'indice di leva finanziaria e sul rating del debito di Euronext".