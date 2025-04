Generalfinance, interrotta operazione di acquisizione di Workinvoice

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI, non procederà aldell’operazione di acquisizione di, annunciata il 17 giugno 2024. "Entro il termine ultimo indicato nel relativo contratto di compravendita, infatti, non si sono realizzate tutte le condizioni cui era subordinata l’esecuzione dell’operazione", spiega in una nota Generalfinance."Nonostante il mancato completamento dell’operazione, sono pienamente confermati i target delal 2027, tenuto conto dell’impatto non materiale che sarebbe stato apportato dal business di invoice discounting nel breve termine", prosegue la nota.