L'Ecopillola di Andrea Ferretti: ma che fine ha fatto ITA Airways

(Teleborsa) - Ilè l'argomento dell'ultimadell'economistache mette in luce i benefici ed i problemi legati alla parziale acquisizione della compagnia di bandiera italiana da parte della compagnia tedesca Lufthansa. Una operazione messa sotto la lente di ingrandimento della Commissione UE al punto da rendere ipotizzabile l’abbandono del progetto da parte dei tedeschi.ITA, ossia Italia Trasporto Aereo, il 15 ottobre del 2021, ha, diventando così la nostra. Con oltre 4.600 dipendenti 90 aerei e 15 milioni di passeggeri, ITA, nel 2023, ha aumentato del 60% il, portandolo a 2,4 miliardi e, al contempo, hadai 500 milioni del 2022 ai 5 milioni del 2023. Attualmente, ITA è posseduta al 100% dal Ministero dell'economia (MEF).Dunque, anche grazie al rimbalzo post-Covid, sicuramente i. Tuttavia, l'idea che la nostra compagnia di bandiera possa sopravvivere in posizione stand-alone, in uno scenario assolutamente dominato dalle grandi alleanze, appare decisamente ottimistica. In questo scenario, assume quindi una particolare importanza il, attualmente al vaglio del Commissario europeo alla concorrenza, che prevede che Lufthansa acquisti per 325 milioni di euro il 41% del capitale di ITA. Ciò che va sottolineato è che l'importanza del progetto, non sta solo nei previsti aumenti di fatturato, ma nel fatto che leappaiono effettivamente in grado di inserire ITA a pieno titolo nella competizione aerea mondiale.Ovviamente, ie derivano dal fatto che, il progetto in esame, ha sì ricevuto la benedizione del MEF, ma non quello della, che ritiene che l'alleanza ITA-Lufthansa possa generare unadanno della libera concorrenza. Di conseguenza, nell'ambito dicon la Commissione, Lufthansa e MEF, ad esempio, hanno, per lasciare maggiori spazi alla concorrenza sulle tratte tra l'Italia e l'Europa centrale. Ma non è bastato. Infatti,, anche sul, in quanto i voli di ITA verso il Nord America, sommandosi a quelli della joint venture tra Lufthansa, United Airlines e Air Canada, creerebbero una. E qui, probabilmente, sta il vero problema, in quanto Lufthansa ritiene che i danni conseguenti alle limitazioni richieste da Bruxelles sul lungo raggio rendanocon ITA ed ha ventilato, quindi, la possibilità di abbandonare il progetto. Comunque sia, il verdetto di Bruxelles dovrebbe arrivare entro il prossimo 4 luglio.è sicuramente un, ma è altrettanto un dovere della Commissione fare ogni sforzo per agevolare un progetto che tenta di risolvere una situazione incancrenita che è costata circa 16 miliardi al contribuente italiano dal 1974 in avanti.Anche perché proporre alle controparti limitazioni economicamente inaccettabili può far sorgere il dubbio che non si voglia tanto proteggere la sacra concorrenza quanto piuttostoE la Francia ed Air France di questo ringraziano sentitamente.