Enac, il presidente Di Palma consegna gli encomi per la Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti

(Teleborsa) -di Enac,di ITA Airways edella Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno ricevuto, questa mattina, dal Presidente Enacun encomio personale per il contributo fornito nella realizzazione dellaper passeggeri non vedenti e ipovedenti.La nuova versione della Safety Briefing Card in, ideata da Enac e ITA Airways, realizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e disponibile sugli aeromobili della compagnia, è stata presentata lo scorso novembre durante un evento organizzato da Enac presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministro per le Disabilità on.le Alessandra Locatelli.Il Presidente: "Grazie all’impegno vostro e del team che ha lavorato con professionalità e dedizione a questo progetto, entro quest’anno la nuova Safety Briefing Card sarà resa disponibile su tutti gli aeromobili della flotta di ITA Airways. Enac compie un ulteriore significativo passo avanti verso l’inclusività e la tutela dei diritti di tutti i passeggeri, rafforzando il proprio ruolo di garante della sicurezza e dell’accessibilità nel settore dell’aviazione civile, senza che nessuno sia escluso".Nel corso dellaa cui hanno partecipato anche il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai e il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark De Laurentiis, il Presidente Di Palma ha fatto, altresì, dono del libro fotografico realizzato in occasione dell’Udienza privata di Sua Santità Papa Francesco con tutta la comunità nazionale e internazionale dell’aviazione civile del maggio del 2022e della medaglia commemorativa Enac.