L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,34%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 145.800,3, con un incremento di 1.907,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 1.102, dopo aver avviato la seduta a 1.102.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,42%.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,58%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,85%.Tra ledi Milano, bene, con un rialzo dell'1,61%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,25%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,22%.