Lockheed Martin, Fitch migliora rating ad "A" con outlook stabile

Lockheed Martin

(Teleborsa) -ha migliorato il Long-term Issuer Default Rating () di, il più grande contractor militare al mondo, da "A-" ad "". L'outlook è "stabile".L'upgrade è principalmente guidato dall'di Lockheed Martin di quasi 160 miliardi di dollari e superiore a 2 volte le entrate, insieme alle sue piattaforme pluridecennali costituite da lavoro di produzione e sostegno, capacità tecnologiche avanzate, posizione di leader nel settore della difesa globale e importanza strategica per il governo degli Stati Uniti.I rating di Lockheed Martin sono ulteriormente supportati darispetto ad altri prime contractor, da unae da flessibilità finanziaria. Fitch prevede che la società continuerà a gestire una leva EBITDA a lungo termine intorno o inferiore a 2,0x e (CFO - CapEx)/Debito intorno al 30%, compresi riacquisti misurati di azioni finanziate dal debito e potenziali opportunità di M&A."Ci aspettiamo che idegli Stati Uniti e dei governi internazionali rimangano elevati nei prossimi anni", si legge nella nota.includono la dimensione a lungo termine e la priorità delle spese per la difesa degli Stati Uniti; possibili interruzioni operative su contratti a prezzo fisso grandi e/o complessi; concentrazione moderata del programma; e l'aumento della pressione competitiva in alcune parti del settore spaziale.