Stellantis, Fitch prevede di ritirare i rating per motivi commerciali

Stellantis

(Teleborsa) - Fitch Ratingsdi, colosso italo-francese dell'automotive, intorno all'8 agosto 2025 "". Fitch attualmente assegna a Stellantis i seguenti rating: Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a "BBB"/Stabile, IDR a breve termine a "F2", emissioni di debito a lungo termine con rating senior non garantito a "BBB".Fitch si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di ritirare o mantenere qualsiasi rating in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ritenga sufficiente. Fitch ritiene che glidi rating da parte di Fitch e sta fornendo un preavviso di circa 30 giorni al mercato in merito al ritiro del rating di Stellantis.L'ultima azione di rating di Fitch per Stellantis risale al2025. L'IDR a lungo termine è statoa "BBB" con Outlook Stabile, da "BBB+" con Outlook Positivo. L'IDR a breve termine è stato confermato a "F2" e il rating senior non garantito è stato declassato a "BBB" da "BBB+".