Ita-Lufthansa, nozze (im)possibili? A che punto siamo

(Teleborsa) - Giorni decisivi per le nozze tracon novità attese a stretto giro. I conti dis stanno andando bene e c'è molto interesse attorno alla compagnia. Ci aspettiamo unaa breve sull'operazione con Lufthansa. Lo ha detto il presidente di, presidente di Ita Airways, interpellato da askanews a margine dell'80esimo Iata Agm in corso a Dubai."Abbiamo riscontrato molto interesse sia per la situazione del mercato interno, in questo momento molto positiva, sia per Ita. Stiamo andando bene sui conti. E poi si vuole sapere quando questa operazione conha affermato Turicchi.Una decisione che dovrebbe prescindere dall'esito delle elezioni europee previste per il prossimo fine settimana: "Ci attendiamo che la decisione delle autorità a. Questa settimana o la prossima, penso che la decisione venga presa a breve. Il termine finale, ricordo, è il 4 luglio. Noi - ha confermato Turicchi - abbiamo fornito tutte le indicazioni che ci sono state chieste, e abbiamo risposto anche alle ultime richieste arrivate per cui ci attendiamo che laNo comment della Commissione europea sulle previsioni di tempistiche imminenti (questa settimana) per una decisione sul dossier Ita-Lufthansa, attribuite all'amministratore delegato del vettore tedesco, Carstens Spohr. "Temo di non poter commentare queste dichiarazioni", ha risposto una portavoce della Commissione, interpellata sul caso durante l'incontro stampa di metà giornata.aveva detto nelle scorse ore l'amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten Spohr, mostrandosvista della decisione di Bruxelles sull'accordo tra i due vettori.Parlando ai giornalisti a Dubai, dove è in corso l'assemblea annuale della Iata, Spohr ha detto che mira a ottenere"Siamo in una fase molto costruttiva del dialogo e per questo, ha aggiunto secondo quanto riportato da Bloomberg.