La flotta di Lufthansa City Airlines si espande

Lufthansa

(Teleborsa) -ha ricevuto un nuovoche entrerà in servizio nel mese diper essere impiegati nelloe il prossimo anno anche in quello diCon quest’ultima acquisizione, ladi Lufthansa City Airlines è composta da(4 Airbus A319 e 4 Airbus A320neo). Entro laarriverà a contarecon l’arrivo di altri cinque Airbus A320neo e due Airbus A320neo.ordinati da Lufthansa City Airlines arriverà in flotta