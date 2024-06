Shein prepara il debutto alla City di Londra

(Teleborsa) - opo lo sbarramento di New York, il colosso cinese dell'e-commerce di abbigliamento, dove prepara ilper un valore stimato di circa(circa 60 miliardi di euro). A questa valutazione si tratterebbe dell'IPO più grande degli ultimi anni.E' quanto emerge da alcuni media britannici - Financial Times e Sky News UK - secondo cui la presentazione dellaper l'ammissione in borsa potrebbe essere presentata giàNon si tratterebbe però di un'IPO classica. Shein sarebbe, infatti, intenzionata infatti a promuovereche garantisce alle società che sbarcano in borsa unae, appunto, confidenzialità, rendendo opzionale la presentazione di una serie di documenti e dando la possibilità di mantenereLa scelta di Shein è caduta su Londra, dopo che lesi sono mostrate, di riflesso alle tensioni diplomatiche e commerciali fra Stati Uniti e Cina. La big cinese con sede a Singapore, ex colonia britannica, ha così deciso di ripiegare su Londra, sebbene anche i rapporti con il Regno Unito e tutti gli alleati occidentali degli Stati Uniti non siano idilliaci.