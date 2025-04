EssilorLuxottica, crescita ricavi 1° trimestre oltre 6,8 miliardi

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2025 condi Euro, ina cambi costanti rispetto al primo trimestre del 2024 (+8,1% a cambi correnti). Solida traiettoria di crescita in entrambi i segmenti, Professional Solutions e Direct to Consumer, con vendite same-stores in aumento dell’8%.cresce del 10% a cambi costanti, ildel 4%,l'areacresce a doppia cifra, grazie ad una solida performance delle soluzioni per la gestione della miopia in Cina. Molto bene il brand, che registrano una crescita sostenuta., dopo USA, Italia e Francia, si prepara al debutto nel Regno Unito e in Germania."Nel primo trimestre abbiamo mantenuto una solida traiettoria di crescita grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business (a cambi costanti), che hanno svolto un ruolo determinante nel sostenere il nostro percorso tra wearable e med-tech", hanno spiegato, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica,, Vice Amministratore Delegato del Gruppo."I nostri marchi esprimono oggi una grande vitalità: dal successo di Ray-Ban Meta alla celebrazione dei 50 anni di Oakley come brand sportivo di riferimento a livello globale, fino all’estensione della partnership tra Oliver Peoples e Roger Federer", sottolineano i manager, concludendo "l’aumento del numero dei dipendenti-azionisti conferma la fiducia che le nostre persone ripongono nel Gruppo e nei valori che lo definiscono".Sono allo studiostatunitensi sulle importazioni. Nel frattempo, la società conferma il proprio obiettivo dia cambi costanti (sulla base del fatturato pro forma 2021), puntando a un range di 27-28 miliardi di Euro, e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19% e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo.