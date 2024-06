Spagna, disoccupazione diminuisce di 58.700 unità a maggio

(Teleborsa) - Diminuisce lanel mese di2024. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di circa 58.700 unità, rispetto a -60.500 unità del mese di aprile. Le stime degli analisti erano per un calo di 55.400 unità.In questo modo, la disoccupazione registrata si è attestata a 2.607.850 persone, la cifra più bassa in un mese di maggio dal 2008 e in un contesto di record storico occupazionale in cui, su base annua, la disoccupazione è diminuita di 131.260 persone (- 4,79%).La disoccupazionescende a 179.075 persone ed è ai minimi storici. La disoccupazionesi riduce di 31.954 unità e nel mese di maggio è al livello più basso dal 2008.