Spagna, disoccupazione in calo a marzo

(Teleborsa) - Frena la disoccupazione in Spagna nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato daliberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di circa 13.311 unità, rispetto alle -6.000 unità del mese di febbraio. Le stime degli analisti erano per un calo di 2.500 unità.Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 146.865 unità (-5,4%).Ilsi è attestato a 2.580.138 persone, al di sotto della cifra di 2,6 milioni di disoccupati.La, si attesta a 197.524 unità, il più basso della serie per il mese di marzo.