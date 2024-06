Standard Ethics boccia i club di calcio europei quotati sulle questioni ESG

Borussia Dortmund

AFC Ajax

Juventus Football Club

Manchester United

Olympique Lyonnais

Celtic Football Club

S.S. Lazio

Benfica

Brondby

Sporting CP

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'ultimo atto della manifestazione calcistica più importante dell'anno per le società di calcio europee, la UEFA Champions League, e a dieci giorni esatti dal calcio d'inizio dei campionati europei,ha pubblicato i(Corporate SER) diIlè attualmente, uno dei pochi club nell'indice che gestisce in modo strutturato i rischi ESG ed offre una rendicontazione extra-finanziaria adeguata. Nel corso dell'ultimo anno, action hanno provocatodicon il downgrade dell'Outlook da Positivo a Stabile e diil cui Corporate SER è stato abbassato a "E" a seguito di alcuni eventi.Ad oggi, ilha uned il 21% ha un Not Sustainable Grade.Scendendo nei dettagli,è l'unico club con un rating "EE-" (corrispondente alla fascia ""), mentre, Galatasaray Sportif, Besiktas,rientrano nel rating "E" (corrispondente alla fascia ""). Fenerbahce Futbol, Trabzonspor erientrano nel rating "E-" (corrispondente alla fascia "")Standard Ethicsnei principali strumenti di governo come Codici Etici, la pubblicazione di adeguate policy ESG, una maggiore disclosure su impatti ed obbiettivi di medio-lungo termine in ambito sociale, ambientale e di governance, una maggiore trasparenza sulla parte finanziaria e fiscale.Attualmente, sono