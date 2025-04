ESMA avvia consultazione su soglie di compensazione ai sensi dell'EMIR 3

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () hasulleai sensi della revisione del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR 3).Il documento di consultazione fa parte del mandato dell'ESMA di svilupparesulle soglie di compensazione e copre le seguenti aree: proposte per un set rivisto di soglie di compensazione; considerazioni per le esenzioni di copertura per le controparti non finanziarie; un meccanismo di attivazione per la revisione delle soglie di compensazione.La metodologia rivista per le soglie di compensazione si concentra sull'attività in derivati ??over-the-counter (OTC) non compensati presso unaautorizzata o riconosciuta. Questo approccio valuta il rischio associato all'attività non compensata per determinare se le entità debbano essere obbligate a compensare i propri derivati ??OTC. La nuova metodologia mira a garantire un regime di obblighi di compensazione proporzionato, concentrandosi sulle entità con un'attività significativa sui derivati ??OTC e grandi posizioni non compensate.La2025. Sulla base del feedback ricevuto, l'ESMA pubblicherà una relazione finale e presenterà la bozza di standard tecnici alla Commissione europea entro la fine dell'anno.